Máfia vende ouro roubado em lojas sem videovigilância

Proprietários de duas ourivesarias julgados por recetação. ASAE apreendeu, desde 2016, peças no valor de 46 mil euros em ações de fiscalização.

A ausência de videovigilância em duas ourivesarias em Vila Nova de Gaia e no Carregado (Alenquer) terá sido aproveitada pela chamada máfia dos "ladrões em lei", originária da Geórgia e atualmente em julgamento em Lisboa, para se desfazer de parte das peças em ouro e prata furtadas, durante quase dois anos e meio, em mais de 100 casas no Centro e Sul do país.

É essa, pelo menos, a convicção do Ministério Público (MP), que acusou os proprietários dos dois estabelecimentos de crime de recetação por, alegadamente, terem comprado aos georgianos bens roubados, fora do olhar das câmaras e sem depois comunicarem as transações à Polícia Judiciária (PJ) - o que é obrigatório por lei.