Polícia só recupera um em cada três carros roubados

REIS PINTO Hoje às 00:55, atualizado às 01:03 Facebook

Twitter

Partilhar

Eficácia dos grupos internacionais de crime organizado faz com que apenas um em três carros furtados seja recuperado. São vendidos ou exportados inteiros ou em peças.

A Europol (Serviço Europeu de Polícia) está preocupada com um novo fenómeno criminoso que afeta praticamente todos os países europeus. Redes criminosas transnacionais estão a entrar em força no furto ou roubo e posterior venda de viaturas, após a viciação de documentos e de números de chassis. Esta profissionalização explica o cada vez menor número de viaturas recuperadas, uma tendência bem notória no nosso país, onde apenas uma em cada três são resgatadas.

Leia a nossa Edição Impressa ou tenha acesso a todo o conteúdo no seu computador, tablet ou smartphone assinando a versão digital aqui