Magistrado autorizou devolução de armas a doente psiquiátrico

José Figueiredo reclamou armas que lhe tinham sido apreendidas. Na terça-feira, matou a mulher a tiro.

Foi com base num despacho do Ministério Público que, há menos de um ano, a PSP devolveu duas armas de fogo ao caçador de Quiaios José Albertino Figueiredo, 53 anos, que veio a matar a esposa, de 48, a tiro, e seria capturado pela GNR, na quarta-feira, numa casa devoluta dos pais, na Figueira da Foz. As espingardas tinham sido apreendidas a 24 de março de 2017, porque ele tentara suicidar-se, sendo mesmo internado em hospital psiquiátrico, com uma depressão.

