Mais de 1500 artigos apreendidos na Feira de São Miguel

A GNR efetuou uma operação durante a Feira de São Miguel, a principal feira do ano na vila de Cabeceiras de Basto.

Militares do Destacamento de Fafe da GNR fiscalizaram a feira em dia de feriado municipal e apreenderam 1577 artigos contrafeitos e com uso ilegal de marca, com o valor estimado de 12 mil euros.

Entre as peças apreendidas há roupa interior, t-shirts, camisolas, calções, calças e fatos de treino, bem como, acessórios de moda e calçado.

No âmbito desta operação foram identificados e constituídos arguidos três homens com 23, 46 e 64 anos, tendo os factos sido remetidos ao Tribunal Judicial de Cabeceiras de Basto.

A ação contou com o apoio de Destacamento de Intervenção de Braga.