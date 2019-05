Mais de duas toneladas de bivalves apreendidas em Ponte de Lima

Andreia Fernandes Hoje às 18:04 Facebook

A apreensão aconteceu esta segunda feira, em Ponte de Lima, durante uma ação de fiscalização rodoviária para controlo de transporte de pescado fresco e moluscos bivalves quando a Unidade de Controlo Costeiro através do Destacamento de Matosinhos detetou duas viaturas que transportavam bivalves de forma ilegal.

No total foram apreendidas 2,6 toneladas de bivalves, com um valor superior a 22 mil euros. Uma das viaturas transportava cerca de 1200 quilos de amêijoa japonesa que ainda não tinha o tamanho mínimo legal para ser capturada e comercializada, já na outra viatura seguiam 670 quilos de pé-de-burro, cuja captura está proibida devido à probabilidade de possuírem toxinas que podem pôr em causa a saúde pública, segundo comunicado do Destacamento de Controlo Costeiro de Matosinhos.

Nesta segunda viatura ainda seguiam 780 quilos de amêijoa japonesa em contacto com o pé-de-burro o que obrigou a que também tivesse que ser apreendida.

Nesta operação que decorreu em Ponte de Lima, os dois indivíduos com cerca de 40 anos foram identificados e elaborados autos de contraordenação, um de transporte de bivalves "em estado imaturo", infração que pode ser punida com coima até 37500 euros e outro por falta de rastreabilidade dos bivalves cuja coima é de 3740 euros.

De acordo com o Destacamento de Controlo Costeiro de Matosinhos, da GNR, os bivalves por se encontrarem vivos ainda foram devolvidos ao habita natural.