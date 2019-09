Mais de mil quilos de ouriços-do-mar apreendidos e devolvidos ao mar em Viana

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 16:47 Facebook

O Destacamento de Controlo Costeiro de Matosinhos, anunciou esta sexta-feira a apreensão e devolução ao mar em Viana do Castelo de 1124 quilos de ouriços-do-mar.

O produto, com o valor de mercado estimado em 6700 euros, foi apreendido na segunda e na quinta-feira, em vários locais do distrito de Viana do Castelo.

O Destacamento de Controlo Costeiro de Matosinhos adianta, em nota à imprensa, que, no âmbito da fiscalização dirigida a veículos de transporte de pescado fresco e moluscos bivalves e equinodermos.

"Foram detetados quatro veículos que transportavam ouriços-do-mar, cuja documentação não permitia determinar a sua origem e rastreabilidade, o que pode constituir um perigo para a saúde pública". E que destas ações "resultou a identificação de quatro indivíduos, com idades compreendidas entre 38 e 49 anos, sendo elaborados os respetivos autos de notícia por contraordenação, por falta de rastreabilidade e falta de licença de apanhador".

Refere ainda que estas infrações são "puníveis com uma coima que pode chegar aos 75.500 euros". E conclui: "Os ouriços-do-mar, por se encontrarem vivos, foram devolvidos ao seu habitat natural".