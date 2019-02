Mais taxistas detidos por inflacionar preços cobrados aos clientes

Alexandra Figueira Hoje às 09:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Um taxista detido e outro identificado, na semana passada, em Lisboa, por especulação de preços. Associação do setor lamenta mão branda da Justiça.

A Polícia de Segurança Pública deteve 22 taxistas suspeitos de terem cobrado aos clientes um valor superior ao que seria devido, no ano passado, mais do que os 17 detidos no ano anterior. Ainda ontem, o Comando de Lisboa da PSP fez saber que a sua divisão aeroportuária deteve um taxista e identificou um outro, pela suspeita de crime de especulação de preços em Lisboa.

O problema da inflação de preços cobrados por taxistas, sobretudo a turistas e a partir de aeroportos, é antigo. Florêncio Almeida, presidente da Associação Nacional dos Transportadores em Automóveis Ligeiros (ANTRAL), recorda que em todas as profissões "há bons e maus profissionais", mas não desvaloriza o impacto que estes casos têm na imagem pública de toda uma classe profissional. "Não dignifica o setor", assume.