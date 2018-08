Mais três arguidos na Operação Cashball

18 Maio 2018 às 13:24 Facebook

Twitter

A operação Cashball, que investiga alegados casos de corrupção que envolvem o andebol e o futebol do Sporting, terá mais três arguidos, para além do quatro que na quinta-feira foram ouvidos no Tribunal de Instrução Criminal do Porto.

Segundo o jornal "Público", trata-se de três agentes desportivos ligados ao andebol, cujos nomes não foram revelados.

Até ao momento, eram conhecidos quatro arguidos nesta operação: André Geraldes, diretor-geral do futebol do Sporting; Gonçalo Rodrigues, antigo responsável pelo gabinete de apoio ao atleta; João Gonçalves, empresário e alegado intermediário no caso; Paulo Silva, empresário - agora arrependido - que terá corrompido árbitros de andebol e jogadores de futebol.