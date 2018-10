Mais um detido do gangue de Gondomar

Alexandre Panda Hoje às 11:45 Facebook

A PSP deteve, esta quinta-feira de manhã, mais um elemento do gangue de Gondomar suspeito de assaltar idosos e que protagonizou a fuga do Tribunal de Instrução Criminal do Porto, na semana passada.

O indivíduo de 31 anos foi detido numa residência de Rio Tinto, em Gondomar, onde estaria escondido desde a semana passada. Tal como os restantes membros do grupo, está indiciado por roubos e furto qualificados perpetrados no Grande Porto nas últimas semanas.

O detido vai ser ouvido no início da tarde desta quinta-feira no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, de onde fugiram os três indivíduos, dois irmãos e um sobrinho destes, que acabaram por ser capturados num parque de campismo de Gondomar, no dia 16 deste mês. Estavam na posse de 45 mil euros e pretendiam fugir do país.

Pelo menos 30 assaltos, alguns deles violentos, terão sido consumados em residências de idosos, na zona mais oriental do Porto e em concelhos periféricos, como Gondomar, Valongo ou Maia.

Um dos irmãos foi condenado, há uma década, a nove anos de prisão por roubos agravados, que não chegou a cumprir, pelo que tinha pendente um mandado de detenção europeu, que acabou "por ser cumprido nesta operação". O outro irmão foi condenado recentemente a cinco anos de prisão, pena suspensa, por roubos agravados.