Marido mata mulher com tijolo por ciúmes

Agressões por desconfianças de relação extraconjugal. Homicida era tratado no Hospital Sobral Cid e entregou-se à GNR.

O homicídio de Arminda Fernandes, 48 anos, apanhou de surpresa os moradores do concelho de Ansião, no norte do distrito de Leiria. Os mais próximos sabiam que a funcionária da Autarquia era vítima de violência doméstica, mas nunca pensaram que o marido, António Fernandes, 55 anos, fosse capaz de a matar. O agressor utilizou um tijolo para lhe desferir um golpe na cabeça, alegadamente por desconfiar que a mulher mantinha uma relação extraconjugal.

Proprietária de uma mercearia próxima da moradia do casal de surdos-mudos, Lucinda Martins tinha uma relação próxima com Arminda, que lhe fazia algumas horas de limpeza. Aliás, foi ela quem deu a notícia à filha da vítima, Catarina, estudante universitária em Coimbra, para onde tinha ido segunda-feira pelas 7 horas, após o fim de semana com os pais.

Lucinda Martins conta que Arminda lhe confessou que o marido a maltratava e, há cerca de um mês, apareceu com hematomas no rosto. "Depois dessa agressão, fui a casa deles e pedi-lhe para não lhe voltar a bater", recorda. "Disse-lhe que a esposa era uma pessoa muito séria e muito trabalhadora e aproximei as mãos da lareira, para ele perceber que punha as mãos no fogo por ela. Estava sentado e assim ficou."

Nessa noite, António não agrediu a mulher, mas por pouco tempo. "Ela dizia que o marido não andava bem e apontava para a cabeça", acrescenta Lucinda Martins. Mas, segundo conta, tencionava guardar segredo dos episódios de violência até a filha terminar o curso. "Tinha medo de se separar do marido e de a filha não aguentar." Diz que António Fernandes estava com uma depressão e era acompanhado no Hospital Sobral Cid, em Coimbra.

A ausência de Arminda no local de trabalho levou uma colega a procurá-la em casa. Como não a encontrou, passou pela mercearia de Lucinda, que também não sabia dela. "Enviei-lhe uma mensagem, mas ela não respondeu, coitadita", contou.

Depois disso, foi duas vezes à casa da vítima, a última das quais António Fernandes apareceu à janela, mas não abriu a porta. "Estranhei e liguei à filha para lhe dizer que algo se estava a passar." Pouco depois das 9 horas, António deslocou-se ao posto da GNR de Ansião para confessar o crime. Está detido. A investigação está a cargo da PJ de Coimbra.