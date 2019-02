Maridos usam notícias sobre violência para ameaçar vítimas

Roberto Bessa Moreira e Nuno Miguel Maia Hoje às 14:16 Facebook

Especialistas classificam casos como "mimetismo social" e garantem que são recorrentes. Divulgação é "instrumento de tortura" que "ajuda o agressor a alimentar o desespero da vítima".

Os últimos casos de homicídios de mulheres por familiares estão a ser usados por outros agressores para ameaçar de morte as esposas e namoradas. Estes recorrem às notícias publicadas sobre os crimes mais recentes para lembrar às vítimas que também elas podem, a qualquer momento, ter o mesmo final trágico.

Dois desses casos aconteceram em Amarante e são classificados por Daniel Cotrim, da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), como "mimetismo social". "Sabemos que as notícias criam um fenómeno de imitação e têm chegado à APAV queixas a denunciar este tipo de situações", acrescenta. Daniel Cotrim defende que as notícias sobre violência doméstica "servem como instrumento de tortura" que "ajuda o agressor a alimentar o desespero da vítima". "As mulheres ficam a pensar que o sistema não funciona. O segredo está na informação e em explicar às vítimas que podem denunciar as agressões, pedir proteção à Justiça e ajuda diretamente às organizações, pois assim estarão mais protegidas".