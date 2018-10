Marinha apreende 40 quilos de haxixe no mar do Algarve

Hoje às 16:53 Facebook

A Marinha apreendeu na sexta-feira 40 quilos de haxixe no mar, na região do Algarve, junto à fronteira com Espanha.

Na operação, realizada pela lancha de fiscalização rápida da Marinha Hidra, foi apreendida a droga em duas caixas, não tendo sido identificados os traficantes, informou a Marinha em comunicado divulgado este sábado.

Hoje prosseguiram buscas junto à fronteira, em coordenação com o Comando de Zona Marítima do Sul e com o apoio da Capitania do Porto de Vila Real de Santo António, não tendo sido encontradas mais caixas com estupefacientes.

A droga recuperada foi entregue pela Marinha à Polícia Marítima, acrescenta a mesma fonte.

O navio Hidra encontra-se em missão na Zona Marítima do Sul, exercendo permanente vigilância nas águas sob jurisdição nacional, refere ainda a Marinha.