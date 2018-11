Marroquino acusado de terrorismo pode ser libertado em breve

Alexandre Panda Hoje às 08:38 Facebook

Abdesselam Tazi está em prisão preventiva há 20 meses e prazo máximo já foi ultrapassado, diz a defesa. Tribunal superior obriga a novo julgamento.

Abdessalam Tazi, cidadão marroquino suspeito de terrorismo, poderá, em breve, sair em liberdade por excesso de prisão preventiva, situação em que se mantém há 20 meses, explica ao JN fonte ligada à defesa. O processo está no Tribunal de Aveiro, onde o arguido está a ser julgado apenas por falsificação, mas a recente decisão do Tribunal da Relação de Lisboa, que volta a imputar-lhe crimes de terrorismo, vai ditar o reenvio do processo para o juiz de instrução Ivo Rosa. Pode vir a ser determinado um novo julgamento que pode nem sequer decorrer em Aveiro.

O marroquino foi detido na Alemanha e enviado para prisão preventiva em Portugal em março de 2017, há 20 meses. Desde então, foi investigado pela PJ e acusado de adesão a organização terrorista internacional, falsificação com vista ao terrorismo, recrutamento para o terrorismo, financiamento do terrorismo e quatro crimes de uso de documento falso com vista ao financiamento do terrorismo.

Em junho passado, o juiz Ivo Rosa, do Tribunal Central de Instrução Criminal, ilibou-o de tudo o que o ligava ao terrorismo, enviando-o para julgamento apenas por falsificação de documentos como cartões de crédito e de identificação. Inconformado, o Ministério Público recorreu da decisão para a Relação de Lisboa, mas enquanto chegava a decisão, o Tribunal de Aveiro já tinha iniciado o julgamento pelos crimes "menores". A leitura do acórdão até já estava marcada para o próximo dia 7.

O JN sabe que o Tribunal de Aveiro já tomou conhecimento da decisão de pronunciar Tazi por crimes de terrorismo, o que pode levar os juízes a suspender o julgamento e reenviar o processo ao juiz Ivo Rosa, para que este determine um novo julgamento e o tribunal competente.

Preso há mais de 16 meses

Assim, sem julgamento a decorrer e estando em prisão preventiva há mais de 16 meses (prazo máximo admissível de privação de liberdade em casos de excecional complexidade), Tazi pode vir a ter de ser libertado. Porém, eventuais mandados de detenção europeus, vindos de França ou Alemanha - onde o marroquino também é investigado por ligações ao Estado Islâmico - podem fazer com que Tazi continue preso. O marroquino, que chegou a Portugal como refugiado em 2013, está acusado de ter recrutado pessoas para o Estado Islâmico e de ter financiado estes indivíduos.

CRÍTICA

Juiz da Operação Marquês levou nega da Relação de Lisboa



A decisão do juiz do Tribunal Central de Investigação Criminal, Ivo Rosa, de não pronunciar Tazi por terrorismo, foi criticada pelos juízes da Relação de Lisboa. No acórdão dizem que a decisão tem vários vícios. Por exemplo, não ter valorizado depoimentos de familiares de Tazi.