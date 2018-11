Mata homem que tentava roubar carro em Chelas

JN Hoje às 00:56 Facebook

Um homem morreu, no domingo, em Lisboa, depois de ter tentado assaltar um carro e se envolver numa luta com o dono da viatura.

Ao JN, fonte policial confirmou o incidente que ocorreu ao final da tarde de domingo, na zona J, em Chelas. O dono da viatura que estava a ser assaltada apercebeu-se da situação e confrontou o ladrão.

Os dois, com idades entre os 37 e os 38 anos, envolveram-se numa luta corpo a corpo que terminou com a morte do suspeito do assalto no local.

O dono da viatura, e principal suspeito da autoria do homicídio, foi detido e será presente a tribunal esta segunda-feira.