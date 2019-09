Matou e roubou homem em Castro Daire pegando fogo ao cadáver

Reis Pinto Hoje às 12:02 Facebook

Twitter

Partilhar

A Policia Judiciária deteve um operário da construção civil, de 44 anos, que, na passada sexta-feira, terá morto um homem, em Castro Daire, Viseu, roubando-lhe diversos bens. Em seguida, ateou fogo ao cadáver, na tentativa de apagar provas.

A PJ, em comunicado divulgado esta quinta-feira, refere que "os factos ocorreram na noite do passado dia 13, em Parada de Ester, Castro Daire, no interior da residência da vítima".

Os dois homens envolveram numa breve discussão por motivos fúteis, e o detido "muniu-se de um objeto contundente e agrediu a vítima com violência, causando-lhe a morte. Ato contínuo apoderou-se de diversos bens do ofendido, colocando fogo no cadáver com o objetivo de destruir qualquer vestígio que o ligasse aos crimes cometidos".

O detido com antecedentes criminais por tráfico de droga, vai ser presente, esta quinta-feira, a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.