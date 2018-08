Médico absolvido de homicídio por negligência de menina de Lousada

Roberto Bessa Moreira 03 Maio 2018 às 18:33 Facebook

Twitter

José Macieira, médico-anestesista do Hospital Padre Américo, foi absolvido do crime de homicídio por neglicência, no julgamento que chegou ao fim na tarde desta quinta, no Tribunal de Penafiel. O clínico estava acusado da morte de Rafaela, menina de quatro anos que não sobreviveu ao que devia ser uma simples operação ao nariz e ouvidos.

Segundo a juíza, José Macieira teve "um comportamento ético e moralmente reprovável", por não ter reavaliado a menina nas horas seguintes à cirurgia, mas não ficou provado que um acompanhamento mais próximo da paciente pudesse ter salvado Rafaela.

O advogado da família de Rafaela, Rui Reis, anunciou, logo no final da leitura da sentença, que irá recorrer de uma decisão que revoltou os familiares da menina de Lousada. A indignação da família obrigou, inclusive, a que fosse acionado o reforço da GNR e que o médico e os seus advogados abandonassem o Tribunal por uma parte lateral e de forma discreta.

Rafaela morreu dois dias após ter sido operada

Recorde-se que Rafaela realizou, no Hospital Padre Américo, em Penafiel, uma cirurgia ao nariz e ouvidos. A operação demorou, como estava previsto, menos de 20 minutos e não teve qualquer complicação. Porém, no pós-operatório, a menina de Nevogilde, Lousada, vomitou a cada 30 minutos e não teve, como era expectável, alta médica nas horas seguintes. Pelo contrário, sofreu convulsões e foi transferida para o Hospital São João, no Porto, onde acabaria por morrer no dia 19 de novembro de 2013.

O Ministério Público concluiu que a morte da criança ficou a dever-se a níveis extremamente baixos de sódio, provocados pelo excesso de soro administrado e acusou o médico-anestesista de um crime de homicídio por negligência, também por ter "abandonado o hospital sem reavaliar a paciente e ter-se limitado a dar instruções por telefone".

A juíza considerou, no entanto, que não foi ministrado soro a mais, mas deu como provado que José Macieira não cumpriu as regras a que estava obrigado ao abandonar o hospital ainda com a menina a vomitar. Mas também entendeu que a "violação da legis artis" não esteve na origem da morte de Rafaela.