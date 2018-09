Médico confessou ter recebido 2500 euros para arranjar emprego a enfermeira

Luís Moreira Hoje às 12:56 Facebook

O médico do Centro de Saúde de Barcelos que, esta quarta-feira, começou a ser julgado no Tribunal de Braga confessou ter recebido 2.500 euros para influenciar um concurso e assim arranjar emprego a uma enfermeira.

Afonso Inácio disse, no entanto, que nada fez, em concreto, para conseguir o trabalho para a enfermeira, sublinhando que, por isso, também não recebeu a segunda fatia do dinheiro acordado, mais 2500 euros.

O clínico está acusado pelo Ministério Público de um crime de tráfico de influências, por alegadamente ter recebido cinco mil euros para aquele fim.

Com a confissão, ainda que parcial, do arguido, o Tribunal dispensou as testemunhas e passou às alegações finais, nas quais o MP pediu a condenação por tráfico de influências, enquanto a defesa considerou que não houve crime pelo que deve ser absolvido.

A ter havido crime - sustentou - este seria de burla, mas, como não houve queixa da lesada, e o prazo já prescreveu, o seu constituinte não pode, por ele, ser julgado.