Medidas de coação dos detidos da Operação Lex conhecidas hoje

Leonor Paiva Watson Hoje às 17:39 Facebook

Twitter

As medidas de coação dos cinco detidos da Operação Lex deverão ser, esta sexta-feira, conhecidas e divulgadas, segundo o Supremo Tribunal de Justiça, a hora ainda por determinar.

Neste momento ainda está a ser ouvido José Santos Martins, advogado e amigo do Juiz desembargador Rui Rangel, peça chave deste processo, que investiga tráfico de influências, corrupção, recebimento indevido de vantagens, branqueamento de capitais e fraude fiscal.

Santos Martins está a ser ouvido no Supremo Tribunal desde manhã, pelo juiz conselheiro Pires da Graça, e por Paulo Sousa, procurador-geral adjunto. Santos Martins, advogado, é suspeito de ajudar a ocultar o dinheiro envolvido. Segue-se Rita Figueira, ex-mulher do Juiz desembargador.

Só ao final do dia serão então divulgadas as medidas de coação, através de uma nota da PGR ou da assessoria do Supremo.

O processo envolve ainda oito outros arguidos, que não foram detidos.