Sete detidos e muita droga apreendida em megaoperação da GNR

Joaquim Gomes Hoje às 12:15, atualizado às 12:26 Facebook

Twitter

Partilhar

A GNR desencadeou, esta segunda-feira à noite, uma megaoperação antidroga, em Braga, Porto, Gaia e no Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira.

A operação da GNR, que o JN acompanhou, resultou em sete detidos, para além da apreensão de 1050 doses de cocaína, 1242 de heroína, 14.414 de haxixe e duas plantes de canábis.

Os operacionais da Guarda Nacional Republicana, apoiados por agentes de outras forças de segurança, confiscaram seis caçadeiras, três revólveres, uma pistola de calibre desconhecido e mais de 1400 munições. Apreenderam ainda cerca de 6350 euros em numerário, cinco balanças de precisão, vários telemóveis, dois carros utilizados no tráfico de droga e material de acondicionamento de produto estupefaciente.

A investigação foi levada a cabo por militares do Núcleo de Investigação Criminal de Braga (NIC) do Comando Territorial de Braga, apoiado por diversas valências da GNR, da PSP e do Grupo de Intervenção e Segurança Prisional (GISP).

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Segundo adiantou ao JN fonte da GNR, "a operação decorreu sem incidentes dignos de registo".