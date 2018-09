Megaoperação da Europol contra fraude no gasóleo passou por Portugal

JN Hoje às 18:19 Facebook

Twitter

Uma megaoperação da Europol, que, durante seis meses, teve como alvo a identificação e o combate a grupos criminosos envolvidos em fraudes nos gasóleo resultou na detenção de 25 suspeitos e na apreensão de 2,2 milhões de quilogramas de gasóleo ilícito.

Para que o combustível não estivesse sujeito ao regime de impostos especiais de consumo - nem IVA nem imposto especial de consumo eram pagos -, os detidos produziam uma mistura de gasóleo e outros compostos adicionados para modificarem as características físicas finais do produto, explica comunicado emitido esta sexta-feira pela Europol. Como resultado, o combustível vendido ilegalmente no mercado negro era especialmente atraente por causa do preço muito mais baixo e permitia aos criminosos obterem lucros enormes.

"Este comércio ilegal pode causar danos aos motores dos veículos, uma vez que o produto não está em conformidade com as normas europeias relevantes. Consequentemente, também pode constituir um risco para a saúde e segurança do consumidor", lê-se na nota da Polícia Europeia.

A intervenção alfandegária e policial registou-se em toda a Europa, durante um período de seis meses, tendo sido concluída em julho. Esta operação em grande escala envolveu 23 Estados-membros da União Europeia: Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, República Checa, Dinamarca, Estónia, Alemanha, Hungria, Itália, Irlanda, Letónia, Lituânia, Malta, Países Baixos, Polónia, Portugal, Roménia, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Suécia e Reino Unido.

O Grupo de Cooperação Aduaneira (CCWP) e a Organização Mundial de Aduanas (WCO) também colaboraram com a operação.