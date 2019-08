Apreendidas droga e armas em operação da PSP em dois bairros do Porto

Hoje às 08:46, atualizado às 09:34 Facebook

A PSP lançou, esta manhã, uma grande operação policial de combate ao tráfico de droga, com buscas em dois bairros do Porto.

As autoridades estão em ação nos bairros de Pinheiro Torres e Pasteleira Nova desde as 7 horas da manhã desta terça-feira, apurou o JN. Às 9.30 horas as diligências continuavam, havendo já resultados da operação, tendo já sido apreendidas "droga e armas", disse fonte da PSP, citada pela Lusa.

Segundo a TVI24, a operação compreende cerca de 30 buscas domiciliárias, efetuadas por mais de 100 operacionais da PSP.

A PSP não adianta para já se há detidos, bem como a quantidade de droga e o tipo de armas apreendidas.

Preocupação dos moradores em Pinheiro Torres

A 28 de junho, o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, admitiu em reunião do executivo ter a intenção de instalar câmaras de videovigilância no bairro de Pinheiro Torres, onde o aumento do tráfico de droga gerou um clima de medo entre os moradores.

No período dedicado ao público, uma moradora daquele bairro, que pediu o anonimato por questões de segurança, garantiu que vive permanentemente num clima de medo face ao aumento do tráfico de droga resultante do processo de demolição das torres do bairro Aleixo.

Em maio, o Bloco de Esquerda denunciou, em reunião da Assembleia Municipal do Porto, que o desmantelamento do bairro do Aleixo estava a conduzir a uma "pulverização" do consumo e tráfico de droga na cidade.

Já em julho, numa pergunta dirigida ao ministro da Administração Interna, os deputados do CDS-PP eleitos pelo Porto questionaram o Governo sobre o reforço de meios policiais nos bairros municipais situados na envolvente do Aleixo, nomeadamente nos bairros de Lordelo, Pinheiro Torres e Mouteira.

De acordo com informação da Câmara do Porto disponível na Internet, o bairro Pinheiro Torres, localizado na União de Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos, foi construído em 1970 e requalificado em 2010, sendo constituído por 428 fogos, distribuídos por 11 blocos.

Já o Pasteleira Nova, que fica na mesma freguesia e a poucos metros de distância do Pinheiro Torres, foi construído em 2001 e conta com 350 fogos.

Nestes dois bairros vivem mais de duas mil pessoas.