Menor de 15 anos pirateou site de Tony Carreira

Tinha apenas 15 anos quando, em 2014, participou num ataque de pirataria informática aos sites do cantor Tony Carreira e da Comissão da Carteira Profissional de Jornalistas, com outros "piratas" recentemente acusados de furar os sistemas de segurança informática de instituições públicas e divulgarem dados. São 23 acusados ao todo, a maioria autodidatas em informática, movidos pela busca de notoriedade.

Foi a 11 de maio de 2014 que a página o servidor onde está alojado o site www.tonycarreira.com foi alvo de um ataque protagonizado pelo pirata de 15 anos em contento com outro de 17.

De acordo com a acusação do Ministério Público, através de um programa específico, o mais velho veio a ter acesso às bases de dados do respetivo servidor e, entre outras, às credenciais de acesso do administrador daquela página. Conseguiu remover uma imagem do cantor que surgia habitualmente na primeira página, substituindo-a por uma montagem fotográfica, na qual Tony Carreira segurava um saco de dinheiro, com a imagem de um cifrão.

A imagem tinha sido elaborada pelo menor de 15 anos, que chegou a ser constituído arguido no caso mas devido à idade à data dos factos não foi acusado. Geria um grupo de "hackers" chamado Outside the law (fora de lei).

Na acusação é descrito como sendo autor de vários ataques informático, que conseguiu com "alguma eficácia". Foi por exemplo ele quem veio a descobrir as senhas de acesso do administrador ao servidor da Comissão da Carteira Profissional de Jornalistas, num ataque de 2015. Na altura, foram expostos endereços de correio eletrónico e senhas de acessos de jornalistas e a divulgação foi reivindicada pelo Outside the Law, que pertencia ao coletivo de piratas "Anonymous Portugal". Segundo o mesmo grupo, a ação foi desencadeada em nome da "liberdade de expressão".