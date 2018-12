Mercado negro das cadeias dispara com greve

Roberto Bessa Moreira e Óscar Queirós Hoje às 09:33 Facebook

Twitter

Partilhar

A greve dos guardas prisionais está a provocar um aumento substancial no preço dos produtos comercializados no mercado negro existente nas cadeias. Já há maços de tabaco vendidos entre os reclusos a mais de 25 euros e as latas de tabaco para enrolar atingem os 100 euros.

Também o café, o atum em conserva, os pacotes de bolachas e produtos de higiene como o papel higiénico ou pasta dos dentes estão a atingir preços proibitivos para a maioria da comunidade prisional.

Os roubos e as agressões entre os presos também começam a ser cada vez mais frequentes. As vítimas são sempre quem tem capacidade financeira para comprar o pouco que resta nas prateleiras dos bares dos estabelecimentos prisionais. E também quem não paga as dívidas contraídas.

Contactada pelo JN, a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) refere não ter registos sobre os casos (ver caixa).

A falta de acesso a produtos básicos - vendidos em bares no interior das cadeias que só abrem uma vez por semana e que, em alguns casos, não são abastecidos desde o início dos protestos dos guardas prisionais - está a provocar a revolta dos presos e confrontos entre estes. Foi o que aconteceu na manhã de ontem, na cadeia de Custóias, em Matosinhos, onde dois reclusos trocaram agressões por causa de negócios feitos entre si.

Já na prisão de Izeda (Bragança), cerca de 50 reclusos do piso 1 da Ala B recusaram, durante uma hora, voltar às celas.

O protesto só terminou quando oito guardas prisionais, protegidos com equipamento antimotim, resolveram intervir. A manifestação foi justificada com a não substituição da roupa de cama, mas fontes ouvidas pelo JN alegam que esta teve origem no facto de os presos terem passado a frequentar os espaços comuns de forma separada, o que lhes retirou a possibilidade de cobrarem dívidas.

Na cadeia de Paços de Ferreira, foram os ocupantes da Ala A a incendiar dois caixotes do lixo e um colchão, situação que foi rapidamente controlada, sem necessidade de intervenção do Grupo de Intervenção de Segurança Prisional.

Lei é cumprida, diz sindicato

"Os reclusos queixam-se de que não podem comprar os artigos que querem na loja da cadeia. Os guardas fizeram uma lista de produtos que podem ser adquiridos, que se cinge a pouco mais do que a algum tabaco e pasta dos dentes. E, de igual modo, foi-lhes dito que o almoço de Natal terá apenas uma hora de duração", explica o secretário-geral da Associação para a Defesa do Recluso (APAR).

Vítor Ilharco revela que alguns presidiários chegam a roubar e agredir colegas que possuam cigarros e outros produtos de uso diário.

Ao JN, Pedro Silvério, do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, sublinha que os guardas "estão a cumprir na íntegra as indicações da Comissão Arbitral". "Não estamos é a cumprir as ilegalidades que se foram fazendo ao longo dos anos", acrescenta o dirigente sindical.