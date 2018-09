Mil peças da Modalfa apreendidas na feira da Póvoa de Varzim

Ana Trocado Marques Hoje às 22:00 Facebook

A GNR apreendeu, na segunda-feira, na feira da Póvoa de Varzim, cerca de mil peças de roupa de criança, roubadas em várias lojas da Modalfa - Continente na Maia, Vila do Conde, Póvoa de Varzim e Esposende. Um homem foi detido. Duas mulheres estão a ser procuradas.

Eram elas quem entrava nas lojas com um carrinho de bebé com fundo falso, onde escondiam as peças que furtavam.

O último roubo foi, na passada quinta-feira, na Modalfa da Póvoa de Varzim. Entraram, escolheram as peças, foram aos vestiários, esconderam-nas no fundo falso e, dez minutos depois, saíram da loja. Levaram 900 euros em roupa de criança.

O esquema era sempre o mesmo e durava há mais de um ano.

No início do ano, numa das lojas, o segurança apercebeu-se, abordou-as, mas foi, de imediato, ameaçado pelos maridos que, à porta, as aguardavam. Não conseguiu evitar o roubo, mas o caso deu pistas importantes à investigação.

Agora, anteontem, cerca das 13 horas, os agentes do posto poveiro foram à feira semanal. Encontraram cerca de mil peças da Modalfa à venda ainda com as etiquetas de loja, no valor total de mais de 10 mil euros.

O vendedor, um homem de 35 anos, residente em Alfena (Valongo), foi detido. Presente a juiz, ficou com termo de identidade e residência.

A investigação prossegue, agora, e a GNR acredita que, nos próximos dias, possam surgir mais detenções.