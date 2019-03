Milionário de Viseu e ex-mulher trocam acusações de agressão com martelo

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 16:33 Facebook

Começou esta quinta-feira em Pontevedra, Galiza, o julgamento de Carlos Pinto, o milionário de Viseu acusado de tentar matar a então mulher com um martelo de pedreiro, num hotel de Vigo, em 2016.

Os envolvidos apresentaram versões opostas dos acontecimentos e acusações mútuas de tentativa de homicídio.

Na primeira sessão de julgamento, no Tribunal em Pontevedra, ambos descreveram uma vida de luxo de viagens e negócios, que culminou com o misterioso caso ocorrido no quarto 102 do NH Palacio em Vigo, no dia 2 de maio de 2016. Viviam numa casa arrendada, com promessa de compra no valor de 300 mil euros, e tinham em vista a compra de um BMW de 130 mil euros. Nenhum dos envolvidos referiu motivos para o que aconteceu em Vigo.

O arguido, Carlos Pinto, foi o primeiro a depor. Declarou-se inocente dos factos de que é acusado e disse que foi Eliza Gabriela, que conheceu na Internet e com quem casou em setembro de 2015, que o atacou na casa de banho do hotel, quando este se preparava para tomar banho.

"Vi-a a aproximar-se pelo espelho e pensei que me ia pregar um susto. Eu tinha uma toalha na mão e virei-me para ser eu a pregar-lho a ela, mas senti alguma coisa a bater-me de lado e vi que o seu rosto estava sério", descreveu, referindo que, de seguida, a mulher "caiu para trás e embateu na esquina da banheira e na porta".

"Levantou-se com alguma coisa na mão e eu empurrei-a, caiu e ouvi um ruído de portas. Aí ela começou a gritar. Estava a tentar atacar-me mas como não conseguiu mudou de estratégia", acusou o homem, que, devido aos problemas cardíacos que tem, acabou por sofrer um enfarte na ocasião.

Ela é mais forte do que eu, tem 1,75 metros e é uma atleta

Carlos Pinto contou ainda três episódios que suportam a tese de que Eliza já tentara fazer-lhe mal: uma simulação de tentativa de rapto da mulher, levada a cabo por um ex-namorado, para o "explorar financeiramente"; uma viagem ao Hawai, em que Eliza "tinha intenção que (Carlos) sofresse algum tipo de acidente", ao impulsioná-lo a subir montanhas, sabendo que não podia fazer esforços físicos; e ainda uma tentativa de que aceitasse "um negócio" com amigos seus que implicava "a transferência de 250 mil euros para contas chinesas".

Finalmente, em relação ao crime de que é acusado, Carlos resumiu: "Ela é mais forte do que eu, tem 1,75 metros e é uma atleta. Eu, devido ao meus problemas, não posso fazer nenhum esforço. Houve uma luta e eu nunca toquei no martelo".

Queixosa alega que foi atacada na cabeça

Eliza Pinto, natural da Roménia, veio para Portugal com 21 anos, depois de conhecer Carlos na Internet e de se encontrar com este em Bucareste. Em tribunal, a mulher, 30 anos mais nova que o antigo parceiro, contou a chorar que, na manhã dos factos, o então marido a atacou quando ambos se encontravam nus na casa de banho.

"Senti um golpe forte na cabeça. Golpeou-me, golpeou-me várias vezes. Tentei soltar-me, caímos no chão e ele pôs-se em cima de mim, agarrou-me o pescoço, estrangulava-me com a cabeça contra o chão e golpeou-me, enquanto eu gritava por ajuda", descreveu, referindo: "Só pensava que ia morrer. Fugi e encontrei uma senhora de limpeza no corredor. Só pedia uma ambulância porque pensava que ia morrer".

Ao tribunal, contou ainda que, após o ataque em Vigo, o marido enviou várias cartas a amigos da alegada vítima, para tentar demovê-la da queixa, oferecendo-lhe, em troca, 150 mil euros. Alegou que ficou traumatizada e incapaz de realizar tarefas simples como ir à casa de banho sozinha e que precisou de receber acompanhamento psicológico. Confirmou a vinda a Portugal do seu ex-namorado, afirmando contudo que "o encontrou por acaso na rua e ele a ameaçou", acrescentando que o caso ficou resolvido por Carlos e pela Polícia. Quanto ao seu relacionamento antes dos factos agora em julgamento, afirmou: "Tínhamos uma boa relação e nunca fomos violentos".

Durante esta primeira sessão do julgamento, que prosseguirá dia 28 de abril, foram ouvidos os funcionários da unidade hoteleira que se encontravam de serviço no NH Palacio de Vigo, no dia dos factos. Todos declararam que Eliza foi encontrada nua e ensanguentada, a chorar, no chão do corredor do hotel com o martelo também com sangue a alguns metros. Referiram que esta pediu uma ambulância mas não queria que chamassem a Polícia. Quanto a Carlos, afirmaram que foi encontrado deitado no chão da casa de banho a pedir ajuda.