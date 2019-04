Milionário fugitivo do Lava Jato queria "segurança" em Portugal

Alexandre Panda e Nuno Miguel Maia Hoje às 14:34 Facebook

Twitter

Partilhar

Milionário José Carlos Lavouras, procurado pela Justiça brasileira, ficava no Porto um mês por ano desde 2015.

O empresário luso-brasileiro alvo de mandado de prisão no caso Lava Jato, no Brasil, e agora refugiado no Porto, planeava mudar-se definitivamente para Portugal, mas por "razões de segurança" - e não por pretender escapar à Justiça brasileira. O "acaso" acabou por antecipar a decisão, pois, quando em 2017 foi determinada a sua detenção na Operação Ponto Final, José Carlos Lavouras encontrava-se no nosso país. E por aqui ficou.