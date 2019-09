Ontem às 22:50 Facebook

Ideia era consumir a droga no quartel durante o fim de semana.

Um militar foi, esta sexta-feira, intercetado pelas brigadas da 1.ª Esquadra de Investigação Criminal, no jardim Paulo Vallada, junto à Avenida Fernão de Magalhães, no Porto, vestido com o fato de treino do exército, na posse de 100 gramas de liamba e de 24,71 gramas de haxixe.

Questionado sobre o propósito da posse dos estupefacientes, afirmou que tinha a intenção de os consumir no quartel com os camaradas, durante o fim de semana.