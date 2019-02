Militar da GNR acusado de ficar com dinheiro das multas

Marisa Rodrigues Hoje às 13:07 Facebook

Um militar da GNR de Lagos foi acusado de 76 crimes de peculato, falsificação, corrupção passiva e abuso de poder. É suspeito de falsificar autos de contraordenação para ficar com o dinheiro das coimas.

Segundo a acusação, entre outubro de 2015 e março de 2018, na zona de Lagos, o arguido, "no exercício das suas funções de fiscalização de trânsito, ficou com parte das quantias que recebeu para pagamento de coimas por infrações rodoviárias". Para não ser detetado, "falsificou os respetivos autos de contraordenação."

Em comunicado, o Ministério Público (MP) da 2ª secção de Portimão do Departamento de Investigação e Ação Penal de Faro, refere que o militar, de 45 anos, irá responder por 36 crimes de peculato, 38 de falsificação, um de corrupção passiva e um de abuso de poder. O arguido está suspenso, tendo o MP requerido que lhe fosse aplicada a pena acessória de proibição do exercício de funções.

O guarda principal foi detido em junho do ano passado pelo Departamento de Investigação Criminal da Polícia Judiciária (PJ) de Portimão. Tal como o JN noticiou na altura, escolhia a dedo o local e as vítimas. Os alvos preferenciais eram condutores de nacionalidade estrangeira que utilizavam um terreno na praia da Luz, em Lagos, como estacionamento. Convencia-os de que tinham cometido infrações graves e falsificava os autos de contraordenação para ficar com o dinheiro das coimas.

Cobrava aos condutores coimas acima dos cem euros por infrações graves, como condução ao telemóvel ou sem cinto de segurança. Mas no livro dos autos registava-as como infrações leves, no valor de cerca de dez euros, por proibição de paragem ou estacionamento. Para isso, conseguia que os condutores assinassem os autos para depois falsificar as cópias destinadas a ser entregues às autoridades.

Segundo a PJ, o objetivo era ficar com a diferença do valor das coimas. Foi denunciado pelos próprios colegas da GNR que estranharam que quisesse trabalhar sempre sozinho e atuasse no mesmo local. Além disso, evidenciava sinais de riqueza.