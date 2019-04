Militar da GNR condenado a pena suspensa por tráfico de droga

Sandra Borges Hoje às 15:42 Facebook

Um militar da GNR do Peso da Régua foi condenado, esta terça-feira, a três anos e meio prisão com pena suspensa por tráfico de estupefacientes. Um segundo guarda foi absolvido no mesmo processo julgado no Tribunal de Vila Real, que condenou outros dois homens a penas suspensas de prisão.

Os dois militares da GNR, um auxiliar de produção e um distribuidor de pizzas, com idades entre os 25 e os 36 anos, estavam acusados de se dedicarem, desde meados de 2017, à venda de cocaína, canábis, erva e drogas sintéticas a clientes que tinham em Aveiro, Vila Real, Lamego, Armamar, São João da Pesqueira e Sabrosa.

Foram detidos em abril de 2018, depois de terem combinado um encontro em casa do guarda para receber uma encomenda de cocaína. Depois de o auxiliar de produção abandonar o local, foi feita uma busca à casa, tendo sido apreendidos produtos estupefacientes doseados e embalados, dinheiro e um telemóvel.

A acusação dizia ainda que o segundo militar, que trabalhava no mesmo posto, negociava com o colega a venda de sementes de canábis, compradas em Espanha, bem como artigos para montar uma estufa para cultivar essas plantas. O distribuidor de pizzas, que vendia haxixe em Vila Real, era fornecedor do militar.

A investigação foi desenvolvida pelo Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento de Vila Real da GNR. O militar mais velho foi alvo de um processo de dispensa de serviço, devido a mau comportamento reiterado, que está em avaliação no Ministério da Administração Interna.