Militar da GNR suicida-se com arma de serviço no posto em Coimbra

Um militar do Destacamento de Trânsito da GNR de Coimbra suicidou-se, esta quinta-feira à tarde, durante o serviço. O homem, de 44 anos, disparou a arma de serviço contra o peito.

O disparo aconteceu por volta das 13 horas, tendo o corpo sido encontrado por colegas alguns minutos mais tarde.

Segundo o que o JN conseguiu apurar junto de alguns colegas da vítima, o militar vivia intensamente a sua profissão. "Era um homem que fazia muitas patrulhas sozinho e temia pela vida", contou ao JN um colega, que não se quis identificar.

O guarda, agora falecido, era colega dos dois elementos da GNR que, na madrugada de 15 de junho, foram atingidos a tiro durante uma perseguição na zona de Cernache, tendo um deles sido hospitalizado com uma bala alojada no maxilar. Segundo os colegas, houve muita indignação no destacamento por falta de apoio das patentes mais altas perante essa situação.