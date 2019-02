Militar da GNR terá abusado sexualmente de mulher detida no posto

Reis Pinto Hoje às 12:26 Facebook

Um militar da GNR foi detido, dando cumprimento a um mandado emitido pela PJ da Guarda, suspeito de ter abusado sexualmente de uma mulher que estava detida no posto de Celorico da Beira.

Em comunicado, a GNR refere que, no passado domingo, a PJ da Guarda entregou sob detenção uma mulher de 45 anos, no Posto Territorial de Celorico da Beira, no intuito de a mesma permanecer detida naquelas instalações.

"No dia seguinte, a detida formalizou uma queixa-crime nas instalações da PJ por, alegadamente, ter sido vítima de abusos sexuais, praticados por um militar da GNR, no referido posto. O militar foi presente ao Tribunal Judicial da Guarda, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de termo de identidade e residência", sublinha a GNR.

A GNR já instaurou procedimento disciplinar, "tendo o militar sido preventivamente transferido para outra subunidade do Comando Territorial da Guarda".