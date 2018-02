Militares da GNR agredidos por suspeitos de assédio sexual em Vila Verde

Joaquim Gomes Ontem às 23:45 Facebook

Dois militares da GNR de Vila Verde foram agredidos durante esta noite de segunda-feira por dois homens, suspeitos de assédio sexual a uma jovem, que se encontrava na loja do Pingo Doce daquela localidade.

Estão já a ser assistidos no Serviço de Urgência do Hospital de Braga os dois militares da GNR e um dos detidos, conduzido sob custódia, para ser apresentado amanhã com o outro suspeito, ao Tribunal Judicial de Vila Verde, ambos indiciados por resistência, coação e agressões aos agentes da autoridade.

Na sequência da intervenção da GNR, que procurava identificar os suspeitos, estes logo reagiram mal, envolvendo-se em confrontos físicos com os militares da GNR, que mesmo assim conseguiram levá-los para o Posto da GNR de Vila Verde.

À porta das instalações policiais concentraram-se os familiares dos dois detidos, residentes num acampamento em Vila Verde, obrigando ao reforço de militares do Destacamento de Intervenção da GNR de Braga.

O Comando Territorial da GNR de Braga já confirmou ao JN a existência dos incidentes e anunciou que irá durante as próximas horas fazer um comunicado acerca desta situação.