Militares da GNR feridos em desacatos com 20 pessoas

Dois militares da GNR ficaram feridos e tiveram que receber tratamento hospitalar ao intervirem, no último sábado à noite, em desacatos, que envolveram cerca de 20 civis no largo de Alvide, na freguesia de Alcabideche.

Segundo avança esta segunda-feira o jornal digital "Cascais24", que cita fonte da GNR, um guarda que integrava uma patrulha móvel do Subdestacamento de Alcabideche sofreu uma rotura muscular e um outro, do Destacamento de Intervenção, que trajava à civil e circulava pelo local e interveio em apoio aos camaradas, acabou por sofrer a fratura de duas costelas.

Alegadamente com origem no excesso do consumo de álcool, os desacatos terão envolvido cerca de duas dezenas de civis, os quais acabaram por protagonizar cenas de pancadaria em pleno largo de Alvide, que só terminaram com a chegada da GNR e levando a maioria deles a colocar-se em debandada.

No entanto, os alegados agressores dos militares da GNR acabaram por ser neutralizados e detidos. Foram, esta segunda-feira à tarde, presentes a primeiro interrogatório judicial, junto dos Serviços do Ministério Público de Cascais.