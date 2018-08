Militares que vigiam fogos de serviço no rali

DELFIM MACHADO 18 Maio 2018 às 00:53 Facebook

Todos os elementos dos núcleos de Proteção Ambiental da GNR do distrito de Braga foram destacados para o rali.

Todos os militares dos núcleos de Proteção Ambiental (NPA) do distrito de Braga, do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da GNR, estão escalados para fazer serviços de segurança no Rali de Portugal, amanhã e domingo, deixando de fazer a vigilância e a deteção de incêndios que é a sua função principal. O Comando assegura que o serviço vai ser feito.

