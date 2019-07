Ministério Público abre inquérito a youtuber do projeto Team Strada

Ivo Neto Hoje às 16:12 Facebook

O Ministério Públicou confirmou a instauração de um inquérito à atuação do youtuber Hugo Strada e do projeto que lidera, o "Team Strada", em que participam vários adolescente.

A instauração do inquérito, confirmada ao JN por fonte da PGR, segue-se depois de denúncias feitas à Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens (CNPDPCJ) sobre os vídeos publicados pelo youtuber Hugo Strada, no âmbito do Projeto "Team Strada", com jovens menores de idade.

Ao JN, fonte da CNPDPCJ confirmou que, na quinta-feira, recebeu "comunicações relativas à ação do youtuber Hugo Strada". "Quando se desconhece o local de residência das crianças/jovens envolvidas, como é o caso, estas comunicações são encaminhadas para o MP-Família e Menores, o que a Comissão Nacional fez", explicou a mesma fonte.

Na quinta-feira, a VOST, um plataforma de ativistas digitais, fez chegar à CNPDPCJ uma denúncia sobre o caso, apresentando o exemplo de um vídeo em que Hugo Strada é visto a entrar numa casa de banho onde está uma menor. "Faz parte da nossa missão detetar uma série de situações online e esta pareceu-nos grave", disse, ao JN, um dos ativistas da VOST. "O que veio a público é suficiente para iniciar esta investigação", justificou.