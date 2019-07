Ministério Público acusa 89 elementos dos Hells Angels

JN Hoje às 16:53 Facebook

Elementos do grupo de motociclistas estão acusados de associação criminosa, homicídio qualificado na forma tentada, extorsão, entre outros atos violentos.

Dos 89 arguidos acusados, 37 encontram-se em prisão preventiva, 5 estão sujeitos à medida de coação de obrigação de permanência na habitação com vigilância eletrónica e dois encontram-se detidos na Alemanha, a aguardar extradição para Portugal. Os restantes estão obrigados a apresentações periódicas, proibição e imposição de condutas, para além da medida de coação de termo de identidade e residência.

Os elementos do grupo são acusados dos crimes de associação criminosa, homicídio qualificado, na forma tentada, ofensa à integridade física qualificada, extorsão qualificada, dano qualificado com violência, roubo, tráfico de estupefacientes, detenção de armas e munições proibidas, bem como consumo de estupefacientes.

Na sequência das buscas domiciliárias e não domiciliárias efetuadas foram apreendidas aos arguidos, para além do mais, armas, dinheiro e estupefacientes.

O Inquérito tem, neste momento, 56 volumes; 11 Apensos "principais", 92 Apensos relativos a buscas domiciliárias e não domiciliárias, 17 Apensos de transcrições de escutas telefónicas e nele foram apensos 3 outros Inquéritos.

Segundo uma nota da Procuradoria-Geral da República, a 24 de março de 2018, os arguidos, pertencentes à organização "Hells Angels Motorcycle Club", dirigiram-se a um estabelecimento de restauração em Loures, munidos de facas, machados, bastões e outros objetos perfurantes. No interior desse estabelecimento, os arguidos tentaram matar quatro ofendidos e feriram gravemente seis outros.

Os arguidos destruíram o estabelecimento, tendo causado estragos no valor de, pelo menos, 14.450,00 € (catorze mil quatrocentos e cinquenta Euros). Dois outros ofendidos viram-se desapossados, pela força e com receio de que algo de mal lhes pudesse vir a acontecer, do seu motociclo, do respetivo capacete e viseira.

Ainda segundo a acusação, no dia 11 de junho de 2018, os arguidos agrediram um dos ofendidos com um "boxer" (soqueira) e pontapés na cara, na cabeça, no tronco, nos braços e nas pernas. De seguida, roubaram-lhe bens pessoais.