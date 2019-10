Quatro moradores e um PSP acusados pelos confrontos no Bairro da Jamaica

Rogério Matos Hoje às 17:36 Facebook

O Ministério Público anunciou, esta quarta-feira, ter deduzido acusação contra quatro moradores e um agente da PSP na sequência dos confrontos ocorridos a 20 de janeiro último no Bairro da Jamaica, Seixal.

De acordo com o MP, o agente da PSP foi acusado pela prática do crime de ofensas à integridade física simples. Os primeiros quatro arguidos foram acusados de resistência e coação, estando alguns deles ainda acusados de outros crimes, designadamente ameaça agravada, ofensas à integridade física qualificadas e injúria.

As agressões ocorreram na manhã de 20 de janeiro. Os elementos da PSP foram chamados a uma situação de confrontos entre duas mulheres, na sequência de uma festa durante a madrugada. No local, Polícia e moradores envolveram-se em confrontos que tiveram réplicas durante as semanas seguintes. A onda de violência marcou várias noites de Setúbal, Odivelas, Loures e Sintra. Dezenas de contentores e viaturas, entre as quais autocarros, foram reduzidos a cinzas.

A esquadra da PSP no Bairro da Bela Vista, Setúbal, foi um dos alvos. Na madrugada de 22 de janeiro, sem que nada o fizessem prever, três cocktail molotov foram arremessados à fachada e entrada da esquadra, provocando danos no edifício e numa viatura estacionada nas imediações.

No Bairro da Jamaica decorre atualmente um processo de realojamento em massa. 64 famílias dum dos lotes já foram realojadas e o prédio em que habitavam foi desmantelado. É expectável que até 2022 o bairro desapareça e sejam atribuídas casas às 170 famílias residentes, num esforço financeiro global entre autarquia e IHRU a rondar os 15 milhões de euros.