Três pessoas acusadas de sequestro e roubo no Porto

Hoje às 20:08, atualizado às 20:09 Facebook

Twitter

Partilhar

O Ministério Público acusou três pessoas de, no passado mês de julho, sequestrarem, agredirem e roubarem um homem de nacionalidade estrangeira, no Porto.

Numa nota publicada na sua página oficial, a Procuradoria-Geral Distrital (PGD) do Porto referiu que os arguidos, um homem e duas mulheres, estão em prisão preventiva - medida de coação mais gravosa.

Segundo a acusação, citada pela procuradoria, no dia 6 de julho, pelas 04.30 horas, os arguidos obrigaram a vítima, um homem estrangeiro que tinham conhecido num bar do Porto, a entrar no carro e depois de o conduzirem para um local ermo agrediram-no e roubaram-lhe os bens pessoais, nomeadamente o telemóvel, um fio de ouro, uma carteira com 100 euros, dois cartões bancários, as sapatilhas e o casaco.

Por isso, os suspeitos estão acusados pelos crimes de roubo agravado, sequestro e ofensa à integridade física qualificada.