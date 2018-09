Ministério Público confirma buscas ao Benfica por suspeitas de fraude fiscal e branqueamento

06 Junho 2018 às 12:01 Facebook

A Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa confirmou que a PJ realizou buscas no Benfica por suspeitas de fraude fiscal e branqueamento, como o JN avançou na edição impressa desta quarta-feira.

"No âmbito de um inquérito, em que se investigam os crimes de branqueamento e fraude fiscal, foram emitidos 3 mandados de busca domiciliária e 5 não domiciliárias, de entre estes, dois às sociedades Sport Lisboa e Benfica SAD e Benfica Estádio Construção Gestão Estádios, SA.", lê-se em nota publicada esta manhã no site da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL).

"Indicia-se suficientemente nos autos que estas sociedades, a coberto de uma suposta prestação de serviços de consultoria informática, realizaram várias transferências bancárias para uma conta titulada por uma outra sociedade, num valor total de 1.896.660,00€, montantes esses que acabavam depois por ser levantados em numerário. Esta última sociedade terá sido utilizada com o único propósito de retirar dinheiro das contas do Benfica", acrescenta.

A PGDL adianta ainda, no comunicado, que foram constituídos seis arguidos, três pessoas singulares e 3 pessoas coletivas.

As buscas decorreram esta terça-feira e contaram com 25 inspetores da Polícia Judiciária. A investigação encontra-se a cargo do DIAP de Lisboa, com a coadjuvação da PJ.

O Benfica emitiu, entretanto, um comunicado, esta quarta-feira de manhã, em que confirma uma investigação a envolver apenas "empresas terceiras", que prestaram serviços ao clube, e nega estar a ser investigado "por suspeita de fraude fiscal e branqueamento".