Ministério Público investiga morte de menino em tanque de rega em Barcelos

O Ministério Público instaurou um inquérito para averiguação das circunstâncias em que ocorreu a morte de um menino de 3 anos num tanque de rega, em Barcelos.

Segundo a fonte, ainda não há arguidos constituídos.

Um menino de três anos foi encontrado, pelas 18 horas de domingo, "num tanque de rega nas proximidades da casa dos pais" em S. Pedro de Alvito, Barcelos, distrito de Braga.

"A criança encontrava-se em paragem cardiorrespiratória e as equipas realizaram manobras de suporte avançado de vida, mas sem sucesso, tendo o óbito sido declarado no local", explicou o INEM.

A GNR disse à Lusa que recebeu o alerta para o desaparecimento da criança pelas 15.30 horas.

Após receberem o alerta, as autoridades iniciaram as buscas, que culminaram com a descoberta do corpo da criança.