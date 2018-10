Ministério Público investiga queda de caixa com munições da Marinha

Hoje às 20:19 Facebook

O Ministério Público abriu um inquérito para investigar a queda de uma caixa com mil munições da Marinha durante o transporte para a Escola de Fuzileiros e que foi encontrada na via pública por um automobilista.

"Confirma-se que o Ministério Público abriu inquérito com vista a investigar os factos", disse fonte oficial da Procuradoria-Geral da República, em resposta a uma pergunta da agência Lusa.

O incidente foi divulgado pela Marinha na passada quinta-feira e ocorreu no dia anterior.

De acordo com a Marinha, a caixa terá caído durante o transporte das munições trazidas da última missão dos Fuzileiros na Lituânia, que chegaram a Portugal por via marítima, e estavam a ser transportadas para a Escola de Fuzileiros, no Barreiro, distrito de Setúbal.

"Um cunhete [caixa] de mil munições de 9 mm caiu da viatura de transporte. A equipa de transporte não se apercebeu da queda da caixa", referiu a Marinha em comunicado enviado à agência Lusa.

O ramo abriu um inquérito interno cujas conclusões preliminares, divulgadas na sexta-feira, apontam para a "queda inadvertida" da caixa na via pública, zona do Seixal, durante o percurso entre o Alfeite, em Almada, e o Vale de Zebro, no Barreiro.

O processo de averiguações interno para apurar "as causas e eventuais responsabilidades" ainda decorre, devendo haver conclusões ainda esta semana, segundo tinha dito hoje de manhã à Lusa o porta-voz da Marinha, comandante Fernando Fonseca.

No comunicado divulgado na sexta-feira, a Marinha avançou que as cinco toneladas de material militar (explosivos e munições) proveniente da missão na Lituânia foram conferidas no dia 26 de setembro à tarde e até final do dia 27.

Enquanto decorria o processo de conferência do material, no dia 27 de setembro, pelas 12.30 horas, foi recebida "uma comunicação por parte da Direção-geral de Recursos da Defesa Nacional, com a informação de que "haveria uma caixa com 1000 munições de 9 milímetros", à guarda da PSP de Setúbal.

De acordo com o filme dos acontecimentos descrito pela Marinha, "foi de imediato verificada a existência de 41 caixas, apurando-se existir uma caixa em falta".

A PSP de Setúbal enviou fotografias do material encontrado "que permitiu confirmar" que o lote das munições pertencia ao material que foi trazido de regresso ao país da missão na Lituânia.

E, prosseguiu a Marinha, "apurou-se ainda que a queda inadvertida da caixa na via pública ocorreu durante o trânsito entre o Alfeite e Vale de Zebro, na zona do Seixal".

Segundo o comunicado divulgado sexta-feira, o material militar encontrava-se "todo conferido e acondicionado nos respetivos paióis na Escola de Fuzileiros, com a exceção da referida caixa de munições" à guarda da PSP de Setúbal".