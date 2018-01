Ministério Público junta "vouchers" ao processo dos emails do Benfica

Nuno Miguel Maia Hoje às 13:14, atualizado às 16:48 Facebook

A investigação do chamado caso dos "vouchers" já foi concluída pela Polícia Judiciária e o Ministério Público decidiu juntar este caso ao processo dos emails do Benfica.

A decisão, confirmada ao JN pela Procuradoria Geral da República, foi sido tomada depois de os procuradores do Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa terem concluído existirem personagens e factos coincidentes nas duas situações.

No caso dos "vouchers", denunciado pelo presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, estão em causa ofertas do kit Eusébio e de vales de quatro refeições, num total de 28 refeições ao dispor de árbitros, delegados da Liga e observadores.

O Benfica classifica estas ofertas como "cortesia", ao passo que os sportinguistas defendem serem ofertas passíveis de corrupção desportiva. Em outubro de 2016, a Polícia Judiciária efetuou buscas ao Benfica no âmbito deste processo.

Já o processo dos "emails", instaurado na sequência da fuga de informação e revelação por parte do F. C. Porto, através do seu diretor de comunicação, Francisco J. Marques, a PJ realizou, a 19 de outubro do ano passado, buscas ao Estádio da Luz e principais dirigentes benfiquistas, incluindo o presidente Luís Filipe Vieira.