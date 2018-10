Pedida pena efetiva para seis arguidos da operação "Jogo Duplo"

Inês Banha Hoje às 13:13 Facebook

Carlos Silva, conhecido como "Aranha", e Gustavo Oliveira, membros da claque Super Dragões, são dois dos acusados para quem o Ministério Público (MP) pediu, esta segunda-feira, penas mais graves no âmbito do processo que investiga a manipulação de resultados de jogos da II Liga de futebol na época 2015-2016.

Os arguidos formariam, com Rui Dolores, antigo jogador, a cúpula da organização em Portugal, contactando, de acordo com a procuradora do MP, com empresários malaios que financiariam o suborno de jogadores para que perdessem determinadas partidas, entre as quais o Oriental-Oliveirense, o Oriental-Leixões e o Penafiel-Oriental.

Para além destes três arguidos, o MP pediu ainda prisão efetiva para Hugo Guedes, João Tiago Rodrigues e Diego Tavares e penas suspensas para os restantes 21 arguidos. Entre eles, está Abel Silva, antigo campeão do mundo em Riade.

A procuradora considerou ainda que, dada a gravidade do crime, deverão ser aplicadas as penas acessórias referidas na acusação, nomeadamente o afastamento do Leixões da I e II ligas por um período de três anos.

As alegações finais, que decorrem esta segunda-feira em Lisboa, continuam da parte da tarde com as declarações dos advogados de defesa.