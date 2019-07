Ministério Público pede julgamento para arguido que disse que apagou tocha

Hoje às 15:42 Facebook

Cândida Vilar pediu a Carlos Delca que Hugo Ribeiro fosse pronunciado pelos factos que constam na acusação e que seja levado a julgamento, em prisão preventiva.

"Hugo Ribeiro disse que de forma heroica apagou uma tocha na Academia do Sporting", começou por dizer Cândida Vilar, que frisou que o arguido consta nos fotogramas recolhidos no local como sendo uma das pessoas com cara tapada que entrou na Academia.

A procuradora apoiou-se nas declarações em primeiro interrogatório quando o arguido foi detido para dizer que "vem agora nesta fase contestar o que disse e vem dizer que nada diz". "Limitou-se a dizer que esteve seis horas em interrogatório e não foi capaz de rebater uma frase sequer do que disse no interrogatório".

Nas suas declarações, Hugo Ribeiro, detido em julho, referiu que quando foi interrogado no DIAP, algumas das coisas que foram escritas não foram as que ele disse e apenas assinou porque não leu.