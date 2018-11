Ministério Público pede mais tempo para investigar Benfica

Alexandre Panda Hoje às 18:24 Facebook

O Ministério Público pediu ao Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa que declare a especial complexidade do caso dos e-mails, que investiga um alegado esquema de controlo do futebol por parte do Benfica.

O Ministério Público (MP) acredita estar perante um caso bastante complexo que irá obrigar a dezenas de diligências e, por isso, pede ao tribunal a possibilidade de alargar o tempo da investigação até agora limitado a 14 meses.

O MP alega que elementos do Benfica montaram uma estratégia para controlar ou condicionar a arbitragem, mas também outras estruturas do futebol português. Por acreditar estar perante fortes indícios de crimes de corrupção passiva e ativa, o MP diz precisar de mais tempo para apurar todos os factos.

A decisão do Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa deve ser conhecida nos próximos dias.