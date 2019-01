Ministério Público quer acelerar prisão de arguidos do Face Oculta

Nelson Morais Hoje às 00:20 Facebook

O Ministério Público está desagradado com o facto de o Tribunal de Aveiro ainda não ter ordenado a prisão de nenhum dos arguidos do processo Face Oculta, cujas condenações já transitaram em julgado.

E, no dia 20 de dezembro, deduziu um inusitado pedido de aceleração processual, relativamente ao primeiro dos três arguidos a ficar naquela situação.

"Vem sendo protelado, para além do razoável e legalmente previsto, o cumprimento do julgado e transitado no que respeita à pena de prisão aplicada", avaliou ontem a Procuradoria-Geral Distrital do Porto, justificando o pedido de aceleração, remetido ao Conselho Superior da Magistratura em 21 de dezembro. Fonte deste órgão confirmou a receção do pedido, mas o mesmo ainda não foi analisado.

A mesma fonte do conselho informou que o pedido de aceleração processual - que costuma ser usado sobretudo por suspeitos e arguidos - diz respeito a João Tavares, ex-funcionário da Petrogal. Dos dez arguidos que viram o Tribunal da Relação do Porto confirmar a condenação a prisão efetiva, em abril de 2017, aquele foi o único que já não recorreu para o Supremo nem para o Constitucional.

Dos nove arguidos que continuaram a litigar, há dois cuja condenação já transitou em julgado. São os casos de Manuel Gomes, ex-funcionário da Lisnave, e de Armando Vara, condenado a cinco anos de prisão efetiva, por três crimes de tráfico de influência, e cujos autos chegaram ontem às mãos da juíza de primeira instância, que deverá ordenar a sua prisão.

A procuradora do MP de Aveiro Catarina Relvas, autora do pedido de aceleração, esperaria que a juíza, Marta Carvalho, tivesse emitido mandados de execução das penas assim que recebeu os autos daqueles três arguidos. Mas, como reafirmou ontem ao JN o presidente da comarca do Baixo Vouga, Paulo Brandão, a juíza decidiu avaliar todas as implicações possíveis dos expedientes processuais que os restantes arguidos interpuseram e ainda estão pendentes no Constitucional e no Supremo. Esse é o caso de pedidos de nulidade que, tendo provimento, possam afetar todos os condenados, referiu.v

Uma semana

na secretaria

A parte do processo relativa a Armando Vara chegou há uma semana ao tribunal de Aveiro, mas ficou na secretaria e só ontem foi entregue à juíza titular.

Relação sem

pendências

Na Relação do Porto, não há pendências do processo Face Oculta, informou ontem ao JN o seu presidente, Nuno Ataíde das Neves.