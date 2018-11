Ministério Público vai investigar a Cidade Desportiva do S. C. Braga

Luís Moreira Hoje às 09:08 Facebook

O Ministério Público de Braga vai investigar a construção da chamada "Cidade Desportiva" do Sporting Clube de Braga, confirmou ao JN fonte da Procuradoria-Geral da República (PGR).

A investigação surge na sequência da denúncia enviada à PGR em que é mencionada também a suposta existência de um saco azul de 2,5 milhões de euros. O clube nega qualquer ilegalidade e alega que se trata de uma obra privada.

A denúncia integra um parecer jurídico, não identificado, no qual se sustenta que a obra não poderia ter sido adjudicada à construtora ABB, já que o seu proprietário, Gaspar Borges, é vice-presidente da Direção do clube. E este tem o estatuto de "utilidade pública", com benefícios nos impostos e um subsídio municipal anual - para a formação de atletas - de 350 mil euros. Acresce que contou com a cedência de 12 hectares de terrenos camarários.

Em 2016, a entrega da obra à ABB foi feita depois de um convite a quatro empresas, tendo o júri decidido que esta construtora ficaria em segundo lugar. Foi, então, pedido aos quatro concorrentes que descessem o preço, tendo, por isso, a ABB ganho o concurso.

"Empolamento"

"Seria ofensivo da legalidade qualquer contrato público, independentemente da modalidade do concurso, em que uma mesma pessoa desempenhe funções executivas na entidade adjudicante e na entidade concorrente nesse concurso", diz o documento, onde é alegado que a situação viola diretivas europeias, bem como os códigos dos Contratos Públicos, das Sociedades Comerciais e da Propriedade Industrial.



O dito parecer, que cita o Código dos Contratos Públicos Anotado, sustenta que "seria matéria passível de avaliação penal ao ser do conhecimento, ainda que oficioso, do Ministério Público". Os denunciantes pedem, ainda, que se apure se há ou não um exagerado aumento dos custos previstos para a construção da 1.ª fase, já que o presidente do SC Braga anunciara, na apresentação do projeto, que a mesma custaria cinco milhões de euros e já vai em 12 milhões.



Na queixa, pede-se ao Ministério Público que investigue um alegado empolamento dos chamados "autos de medição" das obras realizadas, o qual se traduziria, depois, num acréscimo, injustificado, do montante das faturas. Fala-se, ainda, em bens e serviços faturados e não realizados.



Sugerem, ainda, que seja realizada uma "auditoria forense" à obra, às "quantidades faturadas" e às respetivas faturas.