Reclusos estão a reabilitar cadeias por todo o país com ganhos para o Estado

A ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, admitiu esta manhã de quarta-feira, durante uma visita ao Estabelecimento Prisional de Bragança (EP) que sem a mão-de-obra de reclusos "não era possível ao Estado fazer com esta rapidez" todas as interveções que estão a decorrer em cadeias do país.

"Temos um conjunto de procedimentos que têm a ver com contratação pública que se relacionam com a necessidade de transparência dos procedimentos e da prevenção da corrupção e outros comportamentos associados, mas simultaneamente esses procedimentos têm também do outro lado o inconveniente de acarretar uma maior delonga ao nível do processos", esclareceu a responsável pela pasta da Justiça.

Sem admitir que este modelo permite ao Estado poupar recursos financeiros, Francisca Van Dunem disse que a "poupança é significativa, mas que se trata mais de um ganho colectivo, um ganho complexivo que tem a ver com o que as pessoas ganham por estarem ocupadas, por estarem a construir alguma coisa de novo e melhoria do ponto de vista do sistema".

Na cadeia de Bragança mais de 92,8% dos 78 reclusos estão ocupados, a trabalhar ou em formação, dos quais 14 trabalham para o município e os restantes em empresas privadas, distribuídos por várias tarefas, desde a limpeza de estradas até à construção civil. Uma fonte do EP de Bragança revelou que o número de reclusos em condições de trabalhar não são suficientes para as solicitações das empresas.

"É nossa prioridade absoluta que os reclusos estejam ocupados ao longo do dia e que tenham um quotidiano preenchido com atividades, um quotidiano não ocioso e que ajude a que tenham um vida mais pacificada internamente e que criem competências que lhe permite melhorar as suas condições de vida e ter outras alternativas", esclareceu Francisca Van Dunem, que considera fundamental "que se encontre uma ligação entre a atividade económica, a sociedade civil e os estabelecimentos prisionais".

Bragança foi pioneira na reinserção social, através de protocolo com várias entidades, como a Direção-Geral dos Serviços Prisionais, a Direção de Florestas e a câmara municipal, para limpeza de áreas florestais há cerca de 15 anos.

Os presos estão inseridos em programas de formação com uma dimensão teórico-prática. "No âmbito da formação profissional temos as componentes e as especialidades todas que permitem fazer este tipo de trabalho, carpintaria, serralharia, construção civil e eletricidade. Estas pessoas são integradas nestas equipas que têm uma dimensão prática", referiu a ministra.

O governo tem um projeto de requalificação do edificado prisional, novas construções e intervenções de reabilitação ou de ampliação e requalificação, a da cadeia de Bragança é uma delas. "Esta obra está a ser realizada com apoio da autarquia, o que é relevante dizer, vai permitir a estas pessoas que vivem num espaço exíguo passar a ter um espaço maior, no que diz respeito às visitas e na parte de lazer e da formação", explicou a ministra.

Na cadeia de Bragança estão a decorrer obras de ampliação, no valor de 200 mil euros, para criar uma nova portaria e um refeitório, que estão a ser levadas a cabo pelos reclusos.