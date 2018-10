Ministro da Defesa nega "categoricamente" que sabia do roubo de Tancos

Hoje às 13:12 Facebook

Twitter

O Ministro da Defesa, Azeredo Lopes, negou "categoricamente", esta quinta-feira, que tinha conhecimento do roubo em Tancos.

Em declarações aos jornalistas, Azeredo Lopes disse que "é totalmente falso" que tenha tido conhecimento do roubo e acrescentou que não irá comentar as declarações do major da Polícia Judiciária Militar (PJM)

Vasco Brazão, o PJM, tinha garantido no interrogatório judicial que o Ministro da Defesa foi informado da "encenação" da recuperação das armas, um mês depois da operação, avançou o Expresso.