Ministro da Defesa soube da encenação de Tancos

Alexandre Panda Hoje às 09:10 Facebook

Twitter

Azeredo Lopes soube, pouco mais de um mês após a recuperação das armas furtadas em Tancos, que a Polícia Judiciária Militar (PJM) tinha encenado o aparecimento e foi, com regularidade, mantido a par da investigação da PJM.

Quem o garantiu foi o ex-chefe de gabinete do ex-ministro da Defesa, durante o interrogatório judicial a que foi sujeito, anteontem, no âmbito da Operação Húbris, na qual foram detidos o ex-diretor e mais quatro elementos da PJM, três investigadores da GNR e um civil suspeito de ter participado no furto. Todos são suspeitos de terem encoberto autores do furto do armamento para conseguir recuperá-lo, "a todo o custo".

O tenente-general Martins Pereira, que entregou ao Ministério Público (MP), há cerca de duas semanas, o memorando que recebera em novembro do ano passado das mãos do major Vasco Brazão, atualmente em prisão domiciliária, confessou ter telefonado logo a Azeredo a dar conta do conteúdo do documento onde é admitida a encenação. Pouco depois das detenções, Martins Pereira veio a público garantir nunca ter sido informado de qualquer encobrimento por parte da PJM.

Dito por não dito

Podem parecer duas afirmações contraditórias, mas a verdade é que o memorando entregue por Vasco Brazão fala de uma encenação de recuperação sem, no entanto, explicar o alegado pacto feito entre a PJM e os autores do furto das armas. O pacto seria no sentido de garantir a recuperação do arsenal militar "a todo o custo", sem que fossem identificados ou entregues à Polícia Judiciária civil os suspeitos.

Certo é que nas declarações prestadas agora por Martins Pereira, o MP não encontrou motivos para o constituir arguido. Foi ouvido como testemunha.

Também como testemunha deverá ser ouvido em breve Azeredo Lopes. "Confirma-se que Azeredo Lopes manifestou junto do DCIAP a disponibilidade e interesse em ser ouvido no âmbito do processo. O Ministério Público, no âmbito de qualquer inquérito e das suas competências, fará todas as diligências que considerar necessárias à descoberta da verdade", adiantou a Procuradoria Geral da República, que, pouco antes, tinha informado ainda não haver, "neste momento", agendadas novas diligências relativamente a esta operação.

O JN sabe que pouco depois do furto das armas, o Ministério da Defesa deu instruções à PJM para recuperar as armas. Não se sabe, porém, se deu "carta branca" para que os militares utilizassem todos os meios ao seu alcance para o conseguir, ou se os investigadores interpretaram as instruções desta forma.

Húbris

Húbris [o nome dado à operação] pela Polícia Judiciária Civil significa "conduta desmedida, considerada um desafio aos deuses e que acarreta a ruína de quem assim age".

Diretor preso

Dos nove arguidos, dois estão em prisão preventiva (ex-diretor da PJM e um civil), um em prisão domiciliária (Vasco Brazão) e os restantes livres.

Crimes

Em causa estão crimes de associação criminosa, denegação de justiça, prevaricação, falsificação, tráfico de influência, favorecimento pessoal, abuso de poder, recetação, detenção de arma proibida e tráfico de armas.